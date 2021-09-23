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    e-YDS 2021/12 İngilizce sınav giriş belgeleri yayınlandı: e-YDS 2021/12 giriş belgesi alma ekranı

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDS 2021/12 İngilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte e-YDS 2021/12 giriş belgesi alma ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 15:20
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    e-YDS 2021/12 İngilizce sınav giriş belgeleri yayınlandı: e-YDS 2021/12 giriş belgesi alma ekranı

    Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) girecek olan adaylar, e-YDS İngilizce sınavı giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ederken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek e-YDS 2021/12 İngilizce sınavı giriş belgelerinin erğişime açıldığını duyurdu.

    İşte e-YDS 2021/12 giriş belgesi alma ekranı...

    E-YDS 2021/12 İNGİLİZCE SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2021/12 İngilizce sınavı giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şıu ifadeler yer aldı:

    ''25 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/12 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 23 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.''

    E-YDS 2021/12 İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

    e-YDS 2021/12 İngilizce sınav giriş belgeleri yayınlandı: e-YDS 2021/12 giriş belgesi alma ekranı #1

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