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    e-YDS 2021/13 İngilizce sınav giriş yerleri belli oldu mu? e-YDS 2021/13 belge alma ekranı

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDS 2021/13 İngilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte e-YDS 2021/13 sınav giriş belgesi alma ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 14:15
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    e-YDS 2021/13 İngilizce sınav giriş yerleri belli oldu mu? e-YDS 2021/13 belge alma ekranı

    Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) girecek olan adaylar, e-YDS İngilizce sınavı giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ederken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

    ÖSYM, 13 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek e-YDS 2021/13 İngilizce sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

    Peki e-YDS 2021/13 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte e-YDS 2021/13 sınav giriş belgesi alma ekranı...

    E-YDS 2021/13 İNGİLİZCE SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDS 2021/13 İngilizce sınavı giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    ''13 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/13 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.''

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

    13 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/13 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    E-YDS 2021/13 İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

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