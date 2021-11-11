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- e-YDS 2021/13 İngilizce sınav giriş yerleri belli oldu mu? e-YDS 2021/13 belge alma ekranı
e-YDS 2021/13 İngilizce sınav giriş yerleri belli oldu mu? e-YDS 2021/13 belge alma ekranı
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 14:15
Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) girecek olan adaylar, e-YDS İngilizce sınavı giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ederken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.
ÖSYM, 13 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek e-YDS 2021/13 İngilizce sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Peki e-YDS 2021/13 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte e-YDS 2021/13 sınav giriş belgesi alma ekranı...
E-YDS 2021/13 İNGİLİZCE SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDS 2021/13 İngilizce sınavı giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''13 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/13 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.''
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
13 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/13 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.