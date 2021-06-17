e-YDS 2021/8 İngilizce sınav giriş belgeleri yayımlandı: e-YDS 2021/8 giriş belgesi alma ekranı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDS 2021/8 İngilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte e-YDS 2021/8 giriş belgesi alma ekranı..

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) girecek olan adaylar, e-YDS İngilizce sınavı giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ederken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 19 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek e-YDS 2021/8 İngilizce sınavı giriş belgelerinin erğişime açıldığını duyurdu.

İşte e-YDS 2021/8 giriş belgesi alma ekranı

E-YDS 2021/8 İNGİLİZCE SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDS 2021/8 İngilizce sınavı giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şıu ifadeler yer aldı:

''19 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/8 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.''



