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    e-YDS 2021/8 İngilizce sınav giriş belgeleri yayımlandı: e-YDS 2021/8 giriş belgesi alma ekranı

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDS 2021/8 İngilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte e-YDS 2021/8 giriş belgesi alma ekranı..
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 15:30
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    e-YDS 2021/8 İngilizce sınav giriş belgeleri yayımlandı: e-YDS 2021/8 giriş belgesi alma ekranı

    Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) girecek olan adaylar, e-YDS İngilizce sınavı giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ederken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 19 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek e-YDS 2021/8 İngilizce sınavı giriş belgelerinin erğişime açıldığını duyurdu.

    İşte e-YDS 2021/8 giriş belgesi alma ekranı

    E-YDS 2021/8 İNGİLİZCE SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDS 2021/8 İngilizce sınavı giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şıu ifadeler yer aldı:

    ''19 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/8 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.''

    E-YDS 2021/8 İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

    e-YDS 2021/8 İngilizce sınav giriş belgeleri yayımlandı: e-YDS 2021/8 giriş belgesi alma ekranı #1

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