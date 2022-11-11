e-YDS 2022/12 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? Sınav hangi illerda yapılacak?

e-YDS 2022/12 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? Sınav hangi illerda yapılacak?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı hakkında merak edilenler gündeme geldi. e-YDS 2022/12 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevabı..

Elektronik Yabancı Dil Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM yaptığı açıklama ile adayların sınava giriş belgelerine, "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden erişebileceklerini açıkladı.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/12 İngilizce) hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınava girecek adaylar sınavın ne zaman yapılacağı ve hangi illerde yapılacağını araştırıyor.

ÖSYM yaptığı açıklama ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı sınavı hakkında merak edilenleri cevapladı. Sınav için geri sayım başladı. Peki Elektronik Yabancı Dil Sınavı ne zaman gerçekleştirilecek

e-YDS 2022/12 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak?

e-YDS 2022/12 İngilizce alanında, 12 Kasım 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.