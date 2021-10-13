Eczacılık sınav sonucu sorgulama: 2021 EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı

Eczacılık Sınavına giren adaylar için sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişime açıldı. Peki EUS ve STS Eczacılık sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte sınav sonucu sorgulama ekranı.

26 Eylül 2021 tarihinde uygulanan2021 EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçları belli oldu.

Sınavda ter döken eczacı adayları, sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "26 Eylül 2021 tarihinde uyguladığımız 2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklanmıştır." sözleriyle duyurdu. Sınav sonuçları ÖSYM AİS adresinden erişime açıldı.

Peki eczacılık sınav sonuçları nasıl sorgulanır? UES ve STS Eczacılık sınav sonucu öğrenme ekranı 2021...

ECZACILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Eylül’de uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin resmi adresinden "26 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır." açıklaması yapıldı.