Edirne’de yaşlı kadın, 60’ından sonra okuma yazma öğrendi 61 yaşındaki yaşlı kadın, torunlarını ödev yapmaları için getirdiği yaşam merkezinde açılan kursta okuma yazma öğrendi. Azmiyle örnek olan kadının eğitimi süresince en büyük destekçileri ise 9 yaşındaki ikiz torunları oldu.

AA

Ne okumanın ne de öğrenmenin yaşı yok…

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde hizmet veren yaşam merkezine ikiz torunları Elif Su ve Yağız Kartal'ı getiren 61 yaşındaki Necibe Hakver, kayıt işlemleri sırasında okuma yazma bilmediğini söyledi.

Eğitimini başarıyla tamamladı

Küçük yaşlarda çalışmaya başladığı için okuma yazma öğrenemeyen Necibe Hakver, merkez eğitmenlerinin önerisiyle okuma yazma kursuna başladı.

Edirne Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin de desteğiyle kursu başarıyla tamamlayan yaşlı kadın, eğitimini başarıyla tamamladı.

Necibe Hakver'in eğitimi süresince en büyük destekçileri ise 9 yaşındaki ikiz torunları oldu.

En büyük hayaline kavuştu

Okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşayan Hakver, 61 yaşında en büyük hayaline kavuştuğunu dile getirdi.

Sınavı geçip okuma-yazma belgesine sahip olduğunu aktaran Hakver, “60 yaşından sonra okuma yazma öğrendim. Bu süreçte bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.