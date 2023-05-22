Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı soru ve cevap kitapçığı yayınlandı MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevap anahtarının 10 gün süreyle yayınlandığı bildirildi.

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), düzenlenen sınavların soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını sitesinden yayınlayarak sınava katılanların incelemelerine ve değerlendirmelerine sunuyor.

ÖSYM, dün düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Sistemdeki kitapçıklar tamamın yüzde 10'u kadarını veriyor

Öte yandan, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı.