Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, bakanlığın eğitimde bir yıl boyunca attığı adımlar anlatıldı ve tüm ayrıntılar hakkında paylaşım yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde 1 yıl boyunca atılan adımları anlatan bir video yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan video "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, son 20 yıldaki tarihî kazanımlara bu yıl da yenilerini ekledik." ifadelerine ver verildi.

Paylaşımda bir buçuk yıl aradan sonra yüz yüze eğitimin sürdürüldüğü, 7 yıl aradan sonra 20. Milli Eğitim Şurası’nın gerçekleştirildiği ve Türk Konseyi’nin 6. Toplantısının hayata geçirildiğine yer verildi.

1 milyon öğrencinin katıldığı ilk kez uygulanan yaz okulları paylaşıldı



Sınıflara etkileşimli tahtanın kurulduğu bilgisi yer alan videoda, Çevre Dostu 1000 Okul Projesi ve okul öncesi eğitim seferberliği başlatıldığı paylaşıldı.

Paylaşımda 1 milyon öğrencinin katıldığı ilk kez uygulanan yaz okulları, yabancı dil ve matematik seferberliği, köy yaşam merkezleri başlıklarında yıl içinde atılan adımlar da yer aldı.

"Kütüphanesiz okul kalmayacak"



İHA'nın haberine göre; temel eğitimde 10 bin okul başlığı altında 3 bin yeni anaokulu ve 7 bin ilkokula iyileştirme yapıldığı bilgisinin paylaşıldığı videoda, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ilkesi ile bir toplantıda yaptığı konuşmasında kullandığı "Kütüphanelerdeki 20 milyon kitap sayımız 75 milyona yükseldi" ifadelerine yer verildi.

Eğitimde 1 yıl boyunca atılan adımlar paylaşıldı VİDEO



