Ehliyet sınavlarında ilk: Soruların yüzde 10'u animasyonlu

Animasyonlu soruların sayısının arttığını belirten Bakan Mahmut Özer, sınavın yüzde 10'unun animasyonlu sorulardan oluşacağını belirtti.

Eğitimde dijitalleşme adımları çerçevesinde, ehliyet sınavlarında da yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı aldı.

Animasyonlu soruların, sınavın yüzde 10’nunu oluşturacağı öğrenildi.

Adaylara sınav öncesinde soru çeşitlerini tanımaları için deneme sınavları paylaşıldı.

“Gerçek yaşam durumlarına uygun”

İHA’nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ölçülmek istenen davranışların net bir şekilde ortaya konulması hedefiyle başlatılan uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Ehliyet sınavlarında yer alan animasyonlu soruların sayısı her geçen gün artıyor. Gelinen noktada ehliyet sınavlarında soruların yüzde 10’u animasyonlu sorulardan oluşuyor. Ehliyet sınavlarında ilk olma özelliği taşıyan animasyonlu sorular, gerçek yaşam durumlarına uygun olduğu için bu yenilik sınav geçerliği ve güvenilirliğine de katkı sağlıyor. Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavlarına Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün odsgm.meb.gov.tr uzantılı internet adresinden erişilebiliyor.”