Ek ders ücreti ne kadar oldu, nasıl hesaplanır?

Ek ders ücreti ne kadar oldu, nasıl hesaplanır?

2022-2023 yılı eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte, ek ders hesaplama konusu yeniden gündem oldu. Peki, Ek ders ücreti ne kadar oldu, nasıl hesaplanır?

2022-2023 yılı eğitim ve öğretim dönemi başlarken, ek ders ücretleri yeniden gündeme getirildi.

Ek ders yapan öğretmenlerin alacağı ücret, milli eğitim bakanlığı tarafından belirleniyor.

Temmuz ayında memurlara yapılan ikinci zamla birlikte öğretmen maaşlarına yüzde 41.85 oranında artış yaşanmıştı.

Bu zamla birlikte söz konusu öğretmenlerin ek ders ücretlerinde de artış görüldü.

Bu artışın detaylarını merak edenler, "Ek ders ücreti ne kadar oldu, nasıl hesaplanır?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Ek ders ücreti ne kadar oldu, nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

Ek ders ücreti ne kadar oldu, nasıl hesaplanır?

MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretmen Ocak ayında maaşlarına yüzde 35 oranında zam almıştı. Bu zamla birlikte öğretmen ek ders ücretleri de artmıştı.

Yüzde 15'lik dilim ile gündüz ek ders ücreti 27,77 TL nöbet ücreti ise 27,77 TL olmuştu. Temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile yapılacak zam oranı memur ve öğretmenler için yüzde 41,85 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" başlıklı duyuruda ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin her 5 ders saati için 1 ders ilave ödeme yapılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen ek ders ücretlerinde yapılan değişiklik ile;

Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 TL'ye yükselirken,

Haftada 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 TL'ye çıktı.

2022 yılının Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak maaş katsayısı 0,333603 olarak açıklandı.

Buna göre 2022 yılının Temmuz-Aralık döneminde;