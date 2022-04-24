Haberler

Eğitim Haberleri

EKPSS 2022 soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM kitapçık ve cevap anahtarı ekranı

EKPSS 2022 soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM kitapçık ve cevap anahtarı ekranı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na tamamlayan adaylar, soru ve cevap anahtarı açıklandı mı merak ediyor.. Peki EKPSS kitapçığı erişime açıldı mı? İşte ÖSYM EKPSS kitapçık ekranı...