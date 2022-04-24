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    EKPSS 2022 soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM kitapçık ve cevap anahtarı ekranı

    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na tamamlayan adaylar, soru ve cevap anahtarı açıklandı mı merak ediyor.. Peki EKPSS kitapçığı erişime açıldı mı? İşte ÖSYM EKPSS kitapçık ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 09:27
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    EKPSS 2022 soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM kitapçık ve cevap anahtarı ekranı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenenlenen Engelli Kamu Personeli Sınavı (EKPSS),Başvuruları 27 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında tamamlandı.

    2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, 24 Nisan Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşti. Kamuya atanmak isteyen engelli bireyler, 60 soruluk sınavda 60 dakika boyunca ter döktü.

    İki yılda bir gerçekleştirilen Ekpss'de başarılı olan adaylar mülakatın ardından görevlerine atanacak.

    Sınavı tamamlayan adaylar, soru ve cevapları araştırmaya başladı. ÖSYM EKPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı merak ediliyor.

    Peki 2022 Ekpss soru ve cevaplar açıklandı mı? ÖSYM EKPSS 2022 kitapçığı...

    2022 Ekpss soru ve cevapları açıklandı mı?

    Ekpss soruları ve cevapları ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

    2022-EKPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını sınav bitiminde yüzde 10'nun açıklanması bekleniyor.

    EKPSS 2022 soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM kitapçık ve cevap anahtarı ekranı #1


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