EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? EKPSS 2022 tarihi belli mi?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak adaylar, EKPSS tarihlerine dair detayları araştırıyor. Peki EKPSS ne zaman, tarihi belli mi? EKPSS bu sene var mı? 2022 EKPSS tarihi...

Belirlenen derecede engelli raporuna sahip vatandaşların başvuruda bulunabileceği EKPSS sınav tarihleri adaylar tarafından araştırılıyor.

Memur olmak isteyen engelli vatandaşlar, EKPSS ne zaman sorusuna yanıt arıyor.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memurluk hayali için ter döktüğü sınava dair detaylar sorgulanıyor.

Konu ve soru dağılımının da merak edildiği sınav 2 yılda bir olarak yapılıyor. Peki EKPSS ne zaman yapılacak, bu sene var mı? EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte detaylar...

EKPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

EKPSS 2022 sınav başvuruları henüz başlamadı. 2022 ÖSYM takviminin açıklanmasının ardından tarih bilgisi haberimiz içerisine eklenecektir.

BU SENE EKPSS VAR MI?

EKPSS 2 yılda bir uygulanıyor. En son 2020'da uygulanan EKPSS, 2021 yılında yapılmayacak, 2022 yılında uygulanacak.

EKPSS NE ZAMAN?

Geçtğimiz yılların sınav takvimine bakıldığında EKPSS 2022 yılının Eylül ayında yapılması öngörülüyor. Ancak ÖSYM, henüz kesin bir tarih belirlemedi.