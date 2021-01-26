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    EKPSS tercihleri açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı..

    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adayların beklediği tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercih sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 16:24
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    EKPSS tercihleri açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı..

    Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli kadrolarda istihdam edilmek isteyen engelli vatandaşların girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri 19 Ocak tarihinde sona erdi.

    Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan yerleştirme ve kura sonuçlarını yakından takip ediyor.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların heyecanla beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

    EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    EKPSS puanı ile tercihlerin alındığı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

    ÖSYM Başkanı Aygün: "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." açıklamasında bulundu.

    2021 EKPSS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

    EKPSS tercihleri açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı.. #1

    EKPSS NEDİR?

    “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

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