Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği nedir, ne iş yapar? Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunları..

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği nedir, ne iş yapar? Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunları..

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğlencileri tercih heyecanı sardı. Tercih edilecek bölümlerden birisi olan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ise ilgi çekiyor. İşte bölüm detayları..

YKS tercihleri açıklandı, adayları tercih heyecanı sardı. YKS maratonunda ter döken adaylar, şimdi hayalleri olan üniversitelere kavuşmak için gün sayıyor.

Tercih hazırlığında olan adaylar, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümüne dair araştırma yapıyor.

Çok fazla bilinmeyen bu bölüm hakkında araştırma yapan adaylar, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği nedir, ne iş yapar? sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği nedir, ne iş yapar? İşte bölüme dair detaylar..

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Elektronik ve haberleşme mühendisi, iletişim ve yayın sistemlerinin üretimini kavramsallaştırır, tasarlar, test eder ve denetler.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, temel bir mühendislik olduğundan iş alanı oldukça geniştir.

Elektronik ve Haberleşme, Mühendislik Fakültesi kapsamında olan 4 yıllık bir lisans programı olma özelliğine sahiptir.

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLERİ NE İŞ YAPAR?