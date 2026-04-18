Emine Erdoğan’dan Gazze için eğitim çağrısı

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen “Filistin için Tek Yürek: Eğitimde Yıkıma Karşı Geleceği Korumak” oturumunda konuşan Emine Erdoğan, savaşın en ağır yükünü taşıyan çocuklar için küresel dayanışma çağrısında bulundu. Erdoğan, dünyanın farklı coğrafyalarında çatışmalar sürerken diplomasinin önemine dikkat çekerek, verilen mesajların insanlığa umut olması temennisini dile getirdi.

"EĞİTİM, FİLİSTİN İÇİN BİR DİRENİŞ HATTIDIR"

Filistin halkının tarih boyunca eğitimi bir varoluş mücadelesi olarak gördüğünü vurgulayan Erdoğan, özellikle Gazze’de savaş koşullarına rağmen eğitimin sürdürüldüğünü hatırlattı. Öğretmenlerin ve eğitimcilerin bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini belirten Erdoğan, “Eğitim, barış gelene kadar ertelenebilecek bir alan değil; tam aksine yeniden ayağa kalkmanın temelidir” dedi.

YIKIMIN BOYUTU: OKULLAR, KÜTÜPHANELER, KÜLTÜREL MİRAS

Gazze’de eğitim altyapısının büyük ölçüde yok edildiğine dikkat çeken Erdoğan, okul ve üniversitelerin yüzde 90’dan fazlasının zarar gördüğünü ifade etti. Kültürel mirasın da hedef alındığını belirten Erdoğan, kütüphaneler ve arşivlerin yok edilmesinin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda toplumsal hafızaya yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

"GAZZE'NİN ÇOCUKLARI ARTIK OYUN BİLE OYNAYAMIYOR"

Savaşın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerine değinen Erdoğan, yüz binlerce çocuğun eğitime erişemediğini ve ciddi travmalar yaşadığını dile getirdi. Çocukların oyunlarında bile ölüm temasının yer aldığını belirten Erdoğan, “Bu tablo insanlık adına kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI: DAHA FAZLA SORUMLULUK

Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerine değinen Erdoğan, bugüne kadar Gazze’ye 110 bin tonun üzerinde yardım ulaştırıldığını aktardı. Ancak yardımların yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan, uluslararası kuruluşların çalışmalarının engellenmesine de tepki gösterdi.

"ÖNCELİK EĞİTİM OLMALI"

Gazze’nin yeniden inşasında eğitimin merkezde yer alması gerektiğini belirten Erdoğan, şu önerileri sıraladı:

Kamplarda eğitimin kesintisiz sürdürülmesi



Güvenli eğitim alanlarının oluşturulması



Yıkılan okulların yeniden inşası



Dijital ve uzaktan eğitim modellerinin devreye alınması

"FİLİSTİN YENİDEN AYAĞA KALKACAK"

Konuşmasının sonunda umut mesajı veren Erdoğan, Filistin halkının tüm zorluklara rağmen geleceğe inancını koruduğunu belirterek, “Birlikte hareket edersek, insanlık vicdanının hâlâ ayakta olduğunu gösterebiliriz. Filistin, küllerinden yeniden doğacaktır” dedi.