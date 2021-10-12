Engelli öğretmen atama başvuru tarihi 2021: 750 engelli öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?

Engelli öğretmen atama başvuru tarihi 2021: 750 engelli öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan Kabine toplantısının ardından 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Peki, 2021 750 engelli öğretmen atama başvuru tarihi ve kontenjanları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından engelli öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 750 engelli öğretmen atamasının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılacağını duyurdu.

Açıklamanın ardından engelli öğretmen adayları, 750 engelli öğretmen atama tarihi ve kontenjanları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Bilindiği üzere atamalara başvuracak adayların girmiş oldukları Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı baz alınarak elektronik ortamda başvurular gerçekleşecek.

Peki 2021 750 engelli öğretmen atama başvuru tarihi ve kontenjanları belli oldu mu? İşte 750 engelli öğretmen ataması ile ilgili detaylar...

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8 - 12 Kasım tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade eden Bakan Özer, ''2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak.'' dedi.

Kadro ve branş dağılımı bilgileri ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde kılavuz yayınlaması bekleniyor.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2021 750 engelli öğretmen atama başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şöyleydi:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde 2 görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.