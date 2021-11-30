Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 750 engelli öğretmen atama sonuç tarihi 2021

Engelli öğretmen atama başvurularının tamamlanmasının ardından gözler atama sonuçları için MEB'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki 2021 Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli öğretmen atama tercihleri, 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapıldı.

750 kişinin alınacağı engelli öğretmen ataması başvuruları, ''Ön Başvuru'' ve ''Tercih Başvurusu'' olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

Müracaatlar, kurumun resmi internet sitesinde ''personel.meb.gov.tr'' yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapıldı.

Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, 750 engelli öğretmen atama başvuru sonuçları için geri sayıma geçti.

Peki engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 MEB 750 engelli öğretmen atama sonuç tarihi...

2021 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yapılan Kabine toplantısının ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesini vermişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 750 engelli öğretmen alımına ilişkin atama takvimini belirlediklerini ifade ederek, "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak. Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.