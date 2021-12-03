Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama: 2021 MEB 750 Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

750 engelli öğretmen ataması için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamaya çevrildi. Peki 2021 MEB 750 Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? İşte 2021 engelli öğretmen atama sonuç ekranı.

750 engelli öğretmen atama tercihleri, 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapıldı. Başvurular ise, ''Ön Başvuru'' ve ''Tercih Başvurusu'' olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

Başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce aday, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamasına çevirdi.

Engelli öğretmen ataması kontenjanları geçtiğimiz günlerde belli olmuş, en yüksek kontenjan 91 ile Türki Dili ve Edebiyatı branşına verilmişti.

MEB’in belirttiği engelli öğretmen atama takvimine göre, sonuçlar için son saatlere girildi. Engelli öğretmen atama sonuçları, 'personel.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek.

Peki engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2021 MEB 750 engelli öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön başvuru ve tercih işlemleri tamamlayan adaylar, MEB tarafından açıklanan atama tarihini bekliyor.

MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçları, 3 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar aday T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "https://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.