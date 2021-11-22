Engelli öğretmen ataması tercihleri nasıl yapılır? Engelli öğretmen kontenjanları ve tercih ekranı 2021

Engelli öğretmen ataması tercihleri nasıl yapılır? Engelli öğretmen kontenjanları ve tercih ekranı 2021

Geçtiğimiz hafta ön başvuruları alınan engelli öğretmen atamalarına ilişkin tercih başvuruları başladı. Peki engelli öğretmen ataması tercihleri nasıl yapılır? İşte 2021 engelli öğretmen tercih ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan duyuruya göre, öğretmen ihtiyacı olan il ve ilçelere 750 engelli öğretmen ataması yapılacak.

Engelli öğretmen ataması için ön başvurular, 8-12 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Ön başvurularını tamamlayan engelli öğretmen adayları için tercih başvuruları bugün başladı ve 26 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Bu kapsamda, engelli öğretmen ataması branş dağılımı ve atama kontenjanları açıklandı. 2021 tercih kılavuzu MEB tarafından yayınlanırken, 750 engelli öğretmen ataması için hangi branştan kaç kişi alınacağı da belli oldu.

Bunun üzerine E-KPSS puanı bulunan adaylar, MEB 750 engelli öğretmen atama başvuruları hakkında araştırmalarına başladı. Peki, engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 MEB 750 engelli öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı ve tercih başvuru ekranı...

ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

22 Kasım Pazartesi yani bugün başlayan tercih başvurusu süreci, 26 Kasım Cuma saat 23:59'da son bulacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular: "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunabileceklerdir. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

Engelli öğretmen adayları tercih işlemlerini "personel.meb.gov.tr" adresinde üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.

10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.





ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Atama işlemleri 3 Aralık'ta tamamlanacak. Bu tarihte sonuçlar Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.