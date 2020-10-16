Euro Bölgesi ve AB'nin ihracatı düştü

AB'nin dış ticaretinde koronavirün olumsuz etkisi ağustosta devam etti ve Euro Bölgesi'nin ihracatı, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalarak 156 milyar 3 milyon euroya indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği'nin (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayınladı.

İHRACAT KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Bu verilere göre, AB’nin dış ticareti, koronavirüs pandemisinin ekonomi üzerinde oluşturduğu belirsizlik nedeniyle ağustosta düşüş kaydetti.

EURO BÖLGESİNDE AĞUSTOS AYINDA İHRACATTA YÜZDE 12,2 DÜŞÜŞ

Euro Bölgesi'nin ihracatı, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalarak 156 milyar 3 milyon euroya, ithalatı da yüzde 13,5 gerileyerek 141 milyar 600 milyon euroya düştü. Böylece Euro Bölgesi'nin, ağustos ayında yaklaşık 14 milyar 700 milyon euroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

AB'DE AĞUSTOSTA İHRACATTA YÜZDE 14 AZALIŞ

AB'de ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14 daralarak 139 milyar 700 milyon euro, ithalat yüzde 15,6 gerileyerek, 128 milyar 300 milyon euro oldu. AB'nin ticaret fazlası, ağustosta yaklaşık 11 milyar 3 milyon euroya ulaştı.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE

Öte yandan, ocak-ağustos döneminde Euro Bölgesi’nin ihracatı yüzde 12,4 düşerek 1 trilyon 229 milyar euroya ve ithalatı da yüzde 13,4 azalarak 1 trilyon 119 milyar euroya geriledi.

AB İLE ABD DIŞ TİCARET DENGESİ

AB ile ABD dış ticaret dengesinin söz konusu dönemde 101 milyar 900 milyon eurodan 92 milyar 700 milyon euroya gerilemesi dikkati çekti.

AB’NİN TÜRKİYE’YE İHRACATI YÜZDE 3,6 AZALADI

Ocak-ağustos dönemde AB’nin Türkiye’ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 42 milyar 700 milyon euroya, ithalatı da ise yüzde 15,5 azalarak 39 milyar 300 milyon euroya geriledi.