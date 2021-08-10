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- EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı! 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuru ekranı
EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı! 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuru ekranı
- Haber Merkezi
- 10.08.2021 - 11:12
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık) başvurularının başladığını duyurdu.
Bu açıklamanın ardından sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar, 2021 EUS ve STS Eczacılık başvurularının nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin araştırmalarına başladı.
İşte 2021 EUS ve STS Eczacılık başvuru ekranı
2021 EUS VE STS ECZACILIK BAŞVURULARI BAŞLADI
ÖSYM, 26 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 EUS ve STS Eczacılık başvurularının başladığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklaamada şunlar kaydedildi:
2021- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık), 26 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 10 – 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.