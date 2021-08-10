Eylül ayında hayata geçmesi planlanan koronavirüs tedbirleri

Yaz sezonunun sonuna yaklaşılması nedeniyle esnaftan eğitim kurumlarına kadar her kesimin merak ettiği koronavirüs tedbirleri arasında, yasaklardan çok kuralların getirilmesi tartışılıyor.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı Türkiye, gelişen sağlık sektörüyle birlikte verdiği güçlü mücadelesini sürdürüyor.

Dönem dönem alınan tedbirler ve esnemelerle vaka sayılarını bitirmeye çalışan Bilim Kurulu da sık sık alınması gereken önlemleri değerlendiriliyor.

Eğitime verilen aranın yanında gidilen tam kapanmalarla birlikte esnafı ve diğer birçok sektörü etkileyen kararlar, eylül ayı için de merak konusu oldu.

EYLÜL AYINDA ALINMASI PLANLANAN TEDBİRLER

Yaklaşan eylül ayında alınacak tedbirler arasında kapanmadan ziyade kurallar görüşülüyor. Kapalı mekanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu, aşılı veya aşısız kişi ayrımı yapılmasına dair tartışmalar masaya yatırılıyor.

TURİZMDE SÜREN TEDBİRLER VE ALINACAK ÖNLEMLER

Yaz sezonuyla birlikte canlanan turizm sektöründe, hükümetin genel pandemi tutumunda bir değişiklik görülmese de eylül ayının ikinci yarısından sonra kapalı mekanlara yönelik kurallarda netleşmeye gidilecek.

ÖNCELİK OKULLARI AÇMAK

Öncelik okulların açılmasında olacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun ortak görüşü oluştu. Üniversite için yapılan planlama ilk ve orta öğretim için de aynen uygulanacak.

Uzmanlar, öğretmenlerin çoğunluğunun aşı yaptırdığını, öğrencilerin büyük bölümünde risk bulunmadığını belirterek, yüz yüze eğitim konusunda tavrın net olduğunu belirtti. Üniversitelerdeki yüz yüze eğitim konusundaki hazırlıklar ise daha önceden başladı. Aşı yaptırmamış öğrenciler için PCR testi veya online eğitim gibi seçeneklerin tartışıldığı konuşuluyor.

VAKALARA BAKILACAK

Yapılan değerlendirmelerde eylülün ikinci yarısından itibaren metropollere göçün tamamlanacağı, vaka artışının bu dönemde önemli olacağı belirtiliyor. Okulların açılmasından önceki bu hareketliliğin sonucuna bakılacak. Vaka sayısındaki değişiklik ve sağlık kuruluşlarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarına göre yeni değerlendirmeler yapılacak.

KAMUYA TEST ZORUNLULUĞU

Okulların açılacağı tarihe kadar vaka sayısının 30 bini aşacağı ve dalgalanmanın durumuna göre planların revize edileceği belirtiliyor.

3 milyon 300 bin kamu çalışanının kapalı mekan çalışma düzenine geçişi sonrasında uygulanacak kurallar da ayrıca belirlenecek. Sosyal mekanlarda olduğu gibi bu çalışanlar için de ücretsiz PCR testinin zorunlu tutulacağı ve bu testlerin 2 günde bir tekrarlanacağı ifade ediliyor.