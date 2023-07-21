Geleceğin en çok kazandıran meslekleri Üniversite sınav sonuçlarına göre tercih yapmadan önce öğrencilere geleceğin kazandıran mesleklerini hazırlatmak istedik.

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Öğrenciler, rekor bir katılım sayısıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döktü.

İki gün boyunca düzenlenen üç aşamalı sınavlara giren 3,5 milyondan fazla adayın beklediği haber.com/sinav.htm" rel="tag" target="_blank">sınav sonuçları da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dün (20 Temmuz 2023) açıklandı.

Sonuçların açıklanmasından sonra sıra tercih işlemlerine geldi.

Tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Bu aşamada 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak.

YKS tercih ekranı, 13 gün boyunca öğrencilerin erişimine açık kalacak.

Üniversite, bütün gençlerin hayali

Ülkemizde öğrenciler liseden sonra üniversiteye girme eğilimi taşıyor.

Üniversite adayları kendi puan ve sıralamalara göre, iki yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Tercihte dikkat edilecekler

Tercihlerde öğrencilerin mezun olduğu okullardan, çeşitli noktalarda kurulan tercih çadırlarından ve ayrıca düzenlenen üniversite tercih fuarlarından yardım alınması öneriliyor.

Öğrencinin, kaydını yaptırmak istediği okulu ziyaret etmesi de öneriler maddeler içinde yer alıyor.

Tercihler, alınan puandan çok sıralamalara dikkat edilerek yapılıyor.

Yeni açılmış, puanı ve sıralaması olmayan bölümlerin yazılması da bir fırsat olarak görülüyor.

Sıramalamada dikkat edilecekler

Tercihlerde en önemli ikinci konu ise öğrencinin kendi sıralamasının puanı ya da sıralaması en yüksekten en düşüğüne doğru sıralanması şeklinde belirtiliyor.

Geleceğin en çok kazandıran meslekleri listesi

Üniversite adaylarının tercihlerini yapmadan önce geleceğin en çok kazandıran mesleklerinin bir listesine göz atmak istedik.

İş bulmak endişesi taşıyanlar için

İş bulmak kaygısı ile tercih yapanların ağız ve diş sağlığı ve yazılımı da kapsayan teknoloji ağırlıklı bölümleri tercih ettiği görülüyor.

Havaalanları hizmetlileri, seo haberciliği, sosyal medya uzmanlığı ve yenilenebilir enerji konusunda teknikerlerin de aranan mesleklerden olduğunu belirtelim.

Yapay zeka mühendisliği ve web geliştirici de geleceğin meslekleri arasında yer alıyor.

İşte kazandıran bölümler (Aylık kazanç)

Veri bilimcileri - 30 - 40 bin lira

Bilgi güvenliği analisti - 30 - 35 bin lira

Web geliştirme uzmanı - 20 - 30 bin bira

Yapay zeka mühendisi -60 - 90 bin lira

Aktüerya uzmanı - 25 - 35 bin lira

Cerrah - 60 bin - 90 bin dolar

Diş doktoru - 45 - 50 bin lira

Anestezi uzmanı - 35 -40 bin lira

Nükleer mühendis - 75 -90 bin lira

Nükleer santral operatörü - 70 - 80 bin lira

Yazılımcı - 45 -55 bin lira

Petrol platformu - 80 -120 bin lira

Nükleer ilaç uzmanı - 45 - 60 bin lira

3D animatörler - 25- 35 bin lira

Sürdürülebilirlik uzmanı - 20 - 30 bin lira

Siber Güvenlik uzmanı - 70 - 90 bin lira

Mobil Uygulama uzmanı - 30 - 45 bin lira

Yenilenebilir enerji mühendisliği - 105 - 120 bin lira

Finans analisti - 50 - 90 bin lira

Dijital pazarlama uzmanı - 50 - 90 bin lira

Lojistik uzmanı - 50 - 80 bin lira

Bankacılık ve finans uzlanı - 60 -100 bin lira

Veri bilimcisi - 120 - 150 bin lira

Biyomedikal mühendisi - 70 - 100 bin lira

Fintech mühendisi - 90 - 130 bin lira

Nano teknoloji mühendisi - 80 - 120 bin lira