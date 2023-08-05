Geleceğin meslekleri! Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler...

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Milyonlarca öğrenci geleceğini belirleyeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na sınavına girdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na toplamda 3 milyon 527 bin 463 kişi katıldı.

Üniversite hayali ile sınavlarını tamamlayan adaylar, şimdilerde tercih yoğunluğu yaşıyor.

Tercih heyecanı yaşayan öğrenciler şimdi ise bu süreçte neler yapacağını araştırıyor.

Ensonhaber YouTube kanalında Konuşa Konuşa programında İlker Koç'un konuğu olan Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin tercih süreci sorularını cevapladı.

Öte yandan öğrencilere önerilerde bulunan Gültekin şu ifadeleri kullandı:

4-5 yıl sonra hayata atılacaksınız. Bu çok kısa bir süre bir yandan ayağınız okuduğunuz bölümde bir yandan normal hayatınızda olacak.



İlk önce yabancı dil bize Türk gençlerin şöyle bir durumu var. Hem iyi olsun hem zor olmasın. Bakıyorsun üniversitede hem İngilizce var hem Türkçe.

Sadece Türkçe eğitim alırsanız 4-5 yıl kolay okursunuz. Sonra heyecanınız olur. Zamanınız olmaz. İngilizceyi halletmen gerekiyor.



Sonrasında tek bir dalda değil senin öğrenci kulüplerine de katılacaksın ama sadece onlarla kalma sivil toplum kuruşlarına da katılacaksın. İş verenin karşısına çıktığında ben bunları da yaptım diyeceksin.



Çok okumanız lazım. Biz sınavlarla zor yapmaya çalışıyoruz ama mesleğinde fark edebilmen için yapay zekayla mücadele etmek buna ihtiyacın var.

İnsan ilişkileri sen insanla çalışacaksın. Burada uyum, planlama, yönetim, organizasyon çok önemli.



Bize de stajyer geliyor. Kimilerinde iletişim günaydın iyi akşamlar artık sadece bu öğrencilerde üniversitesini puanını konuşmak olmuyor. Başka bir grup geliyor. İletişim halt safada ama oturda bir iş yap o da yok.



O da ikinci grup. Üçüncü grup burunları Kaf dağında, küçük dağları büyük dağları onların eseri. İnsan ilişkileri dediğimiz bir şey var kimse sizin bu kahrınızı çekmez. 3 4 hafta misafirsin. Dördüncü grup bunlar muhteşem çocuklar. Ne görev versen yapar. 5’inci grup değil Allah sunmuş denir ya farklı içi deniz derya.