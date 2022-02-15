Gönül Dağı'nda izleyicileri şoke eden gelişme! 3 oyuncu birden projeye veda ediyor

Gönül Dağı'nda izleyicileri şoke eden gelişme! 3 oyuncu birden projeye veda ediyor

Seyircisinin ilgisini bir an olsun kaybetmeyen TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı dizisine 3 ismin birden veda edeceği belirtildi.

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, 12 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan 51. bölümüyle de ekran başındakilere unutulmaz anlar yaşattı.

İzleyiciler, sabırsızlıkla cumartesi günlerine damgasını vuran dizinin yeni bölümünü beklerken dizi ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı.

Yeni oyuncuların kadroya dahil olmasıyla birlikte başarısını ikiye katlayan Gönül Dağı dizisinde birden fazla ayrılık yaşanacağı belirtildi.

HALİL İBRAHİM KALAYCIOĞLU VEDA ETTİ

İçleri ısıtan sıcacık hikayesiyle ekran başındakilerin beğenisini kazanan Gönül Dağı dizisinde peş peşe vedalar yaşanıyor...

Yeni oyuncuları kadrosuna katarak senaryosunu dinamik tutmaya çalışan Gönül Dağı dizisinde 3 oyuncunun birden ayrılacağı gelişmesi, izleyicileri bir hayli üzdü.

Dizinin 2. sezonunda kadroya dahil olan ve hayat verdiği Mezarcı İlyas karakteriyle beğeni toplayan Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun vedası, büyük şaşkınlık yarattı.

CEM KURTOĞLU DA AYRILDI

Öte yandan Cem Kurtoğlu, diziye yeni sezonda Elif Hemşire'nin babası Arif rolüyle dahil olmuştu. Arif, kızı Elif'e böbrek yetmezliği olduğunu söylemiş ve Elif de böbreğini babasına vermişti.

Ancak Elif Hemşire'nin babası Arif, ameliyat sonrası bir mektupla ortadan kaybolmuştu. Böylece Elif Hemşire'nin babası Arif karakterine hayat veren Cem Kurtoğlu da projeye veda eden isim oldu.

FERDİ SANCAR AYRILACAK İDDİASI

Tüm bunların yanı sıra kanser hastalığıyla mücadele eden Dolmuşçu Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar'ın da diziden ayrılacağı iddia edildi.

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Sefer'in birkaç bölüm sonra diziden ayrılacağı iddiası, izleyicileri hüzne boğdu.

Bu ayrılık iddialarının ardından büyük şok yaşayan dizinin takipçileri, ''Final mi yapacaksınız? Bu ayrılıklar olmasın!'' diye tepki gösterdi. Ancak final iddialarına ilişkin yapımcı ya da kanaldan resmi bir açıklama gelmedi.