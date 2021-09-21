Hafta sonu eğitimi var mı, ders yapılacak mı? Bakan Özer açıkladı!

Hafta sonu eğitimi var mı, ders yapılacak mı? Bakan Özer açıkladı!

Bir televizyon kanalında yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Hafta sonu eğitim yapılacak mı, ders var mı?' sorusuna yanıt verdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül itibarıyla yüz yüze olacak şekilde başladı. Vaka kaynaklı 198 derslikte eğitime ara verilmesinin ardından yüz yüze eğitim sürecine ilişkin alınacak kararlar, öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde okulların kapanıp kapanmayacağı merak konusu olurken ikili eğitim sistemi gündeme gelmişti.

İkili eğitim sistemiyle ilgili olarak, mevcut okul sayılarını ve sınıf sayılarını azaltmak amacıyla hafta sonuna ders konabileceği gündeme gelmişti.

Bu noktada hafta sonu ders yapılıp yapılmayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Peki hafta sonu eğitimi yapılacak mı, ders var mı? İşte Bakan Özer'in açıklaması...

HAFTA SONU EĞİTİMİ VAR MI, DERS YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

5 gün yüz yüze eğitime geçildiğini ifade eden Bakan Özer, ''Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Her okuldaki aşı, test durumları anlık takip ediliyor.'' dedi.

''Hafta sonu eğitimi yapılacak mı?'' sorusuna yanıt veren Bakan Özer, ''Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz.'' ifadelerini kullandı.