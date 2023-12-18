Hakkari'de model uçak kursu... Gençler kursa büyük ilgi gösterdi Yüksekova İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Türk Hava Kurumu (THK) eğitmenleri tarafından verilen model uçak kursuna ilçede yoğun ilgi gösterilirken, kurs kapsamında 3 ayda 300 öğrenciye eğitim verilecek.

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DHA

Yerli ve milli savunma sanayiinde Türkiye'nin imza eserleri olan insansız hava araçları, kendini her alanda ispatladı.

Dünya çapında ün kazanan SİHA ve İHA'lar, başarılarıyla Türkiye'de genç kuşağın da ilgisini çekiyor.

Gençlerin ilgisi bu alanda düzenlenen etkinliklerde ortaya çıkıyor.

Hakkari'de de büyük ilgi çeken bir kurs başladı...

Yüksekova'da, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nce hayata geçirilen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteklediği 'Model Uçak kursu' açıldı.

Türk Hava Kurumu(THK) eğitmenlerinin verdiği kursta, çocuklara havacılığı sevdirmek, el becerileri ve zihinsel gelişimlerini desteklenmesi amaçlanıyor.

150 öğrenci kayıt yaptı eğitime başladı

10 yaş ve üzeri çocuklara verilen kursa, çeşitli okullardan yaklaşık 150 öğrenci kayıt yaptırdı. 3 ay sürecek olan kurs sonunda 300 öğrencinin bu eğitimlerden faydalanacağı belirtildi. Kursiyer öğrenciler, THK'dan temin edilen 'Model uçak' parçalarını, kurs eğitmeni Hasan Tur gözetiminde birleştirerek, model uçak yapmayı öğreniyorlar.

"Amacımız, daha çok gençlerimize havacılığı sevdirmek"

THK Eğitmeni Tur, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce açılan ve DAKA'nın da destekliği proje kapsamında 150 öğrenci kayıt yaptığını, 3 ay sürecek olan kursta yaklaşık 300 öğrencinin bu eğitimlerden faydalanacağını belirterek, "Gelen öğrencilerimize havacılık eğitimlerini vermeye başladık. Yaz döneminde de yamaç paraşütü eğitimlerini verdik. Şimdi de gelen öğrencilere model uçak kursu eğitimleri ile sosyal bir faaliyet alanını açıyoruz.

Bir uçağın nasıl uçtuğunu, kanatlı profilin nasıl olduğunu, bir planör modelin nasıl olduğunu öğretiyoruz. Öğrenciler, kendi yaptıkları el becerileriyle model uçakları uçuracaklar. Gelecekte de bu kursa devam etmek isteyen öğrencilerimiz de var.

Amacımız, daha çok gençlerimize havacılığı sevdirmek. Gençlerin potansiyelleri çok yüksek. Açılan kursla öncülük yapıp, heyecanlarına ortak olmaya çalışıyoruz." dedi.

"300 gencimize eğitim vermiş olacağız"

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin ise, DAKA tarafından desteklenen proje kapsamında yamaç paraşütü eğitimiyle birlikte şuan model uçak kursunun verildiğini ifade ederek, "Bu projede havacılık kursumuzu da açtık. Bu kursumuzda yüzlerce gencimiz model uçak eğitimlerini veriyoruz. Bu eğitimlerle birlikte gençlerimiz, uçağın kanadını, motorunu, gövdesini kendi el becerileriyle yaptığı model uçağı uçurmuş olacaklar.

Model uçak kursuna talep çok fazla. Şu ana kadar 150 gence kurs verdik, proje sonunda 300 gencimize eğitim vermiş olacağız. Buradaki amacımız, havacılığı Yüksekova’da oturtmak ve geleceğin Selçuk Bayraktarlarını Yüksekova’da yetiştirmektir." diye konuştu.

Model Uçak kursuna gelen Şemsettin Onay Anadolu Lisesi öğrencilerden Ebrar Erenci de, bu kurs sayesinde uçakları tanıma fırsatı bulduklarını ve bu uçakların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler edinip, model uçak yapmaya başladıklarını söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)