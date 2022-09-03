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- Hangi öğrenciler okula bir hafta erken başlayacak?
Hangi öğrenciler okula bir hafta erken başlayacak?
- 03.09.2022 - 17:05
Ağustos ayı bitti ve resmi olarak yazın kapanışı yapıldı. Yazın sona ermesi ise okulların açılması anlamına geliyor.
Binlerce öğrenci ve öğretmen, 2022-2023 sezonunu açmaya hazırlanıyor. Onlarla birlikte koşturan velilerin ise heyecanı bambaşka.
Bazı veliler okul dönemine alışkın olurken, bazıları ise ilk defga çocuklarını okula gönderecek.
Heyecanın arttığı dönem yaklaşırken, okullar ise 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.
Okullar 12 Eylül'de başlayacak ancak bazı öğrenciler, 1 hafta erken okula gidecek.
Alışma süreci için yapılan bu uygulamanın hangi sınıfları kapsadığı merak konusu olmaya başladı.
Peki, Hangi öğrenciler okula bir hafta erken başlayacak? İşte yanıtı...
Hangi öğrenciler okula bir hafta erken başlayacak?
İlkokula ilk kez başlayan öğrenciler ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül Pazartesi günü okula başlayacak.
2022-2023 TAKVİMİ
12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak. 14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak.
23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. 16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.