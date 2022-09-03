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Hangi öğrenciler okula bir hafta erken başlayacak?

Hangi öğrenciler okula bir hafta erken başlayacak?

Okulların açılmasına ve binlerce öğrencinin sınıfları doldurmasına az bir süre kaldı. Veliler ise "Hangi öğrenciler okula bir hafta erken başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.