Hatay'da gezici tırla öğrencilere uzaktan kesintisiz eğitim imkanı

Hatay'da hayata geçirilen proje ile internet ve bilgisayara erişimi olmayan kırsal kesimdeki öğrenciler sınıfa dönüştürülen gezici tırda eğitim görüyor.

Antakya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alper Yıldırım, koronavirüs sürecinde evinde bilgisayarı olmadığı veya internet bağlantısı bulunmayan öğrencilerin EBA Canlı Derslerine katılmalarını sağlamak için Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın talimatıyla ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

10 ÖĞRENCİ UZAKTAN EĞİTİM ALABİLİYOR

Yıldırım, masa, sandalye ve internet bağlantılı bilgisayarlarla donatılmış gezici tırlarında aynı anda 10 öğrencinin sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde eğitim gördüğünü belirtti.

Özellikle kırsal mahallelerde eğitim gören çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Gezici EBA Destek Aracımızda 10 bilgisayarımız var. Bu bilgisayarlarımız internete bağlı şekildedir. Koordinasyonun tümünü İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor. Geleceğimizin emaneti olan çocuklarımıza her türlü desteği vereceğiz. Biz internete ulaşmakta zorluk çeken öğrencilerimizin mahallelerine gidiyoruz. Bu konuda velilerden ve öğrencilerimizden çok sayıda olumlu dönüşler alıyoruz. Bu konu bizi mutlu ediyor. Eğitime her türlü desteğe vermeye hazırız."

"GEZİCİ TIR İLE ÇOCUĞUM DERSLERİNE ÇALIŞABİLİYOR"

Öğrenci velisi Şerife Bozkurt, çocuklarının eğitimlerini devam ettirmesine destek veren herkese teşekkür etti.

Evlerinde internet ve bilgisayar bulunmadığını belirten Bozkurt, "Allah razı olsun yapanlardan. İyi oldu. Gezici tır sayesinde çocuğum derslerine çalışma imkanı buldu. Durumumuz olmadığı için evimizde bilgisayar ve internetimiz yok. Bizim için çok iyi oldu." dedi.

Hatay Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yusuf Kırkmez ise Gezici EBA Destek Noktası Aracıyla EBA canlı derslerine katılma fırsatı bulduğunu söyledi.

Tırda oluşturulan sınıfta derslerini daha kolay takip ettiğini ifade eden Kırkmez, "Evimde internet olmadığı için EBA Canlı derslerine katılamıyordum. Şimdi gezici tırdaki sınıfta derslerimi dinleyebiliyorum. Benim için daha iyi oldu" diye konuştu.