Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
322.214
-1.76%
BTXN Coin
6.96
1.60%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Haziranda ihracat yüzde 18,5 arttı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayında ihracatın yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 12:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Haziranda ihracat yüzde 18,5 arttı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

    Muş, ihracatta tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştığını duyurdu.

    İhracat yüzde 18,5 arttı

    Konuya ilişkin konuşan Muş, "Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur.

    "Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı"

    Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık." dedi.

    Haziranda ihracat yüzde 18,5 arttı VİDEO

    Haziranda ihracat yüzde 18,5 arttı #1


    İlginizi Çekebilir

    Demet Akalın’dan Acun Ilıcalı’ya sert çıkış
    Medya

    Demet Akalın’dan Acun Ilıcalı’ya sert çıkış

    5 Adımda kazanmayı öğrenin
    Metabot

    5 Adımda kazanmayı öğrenin

    Bayram için şehirler arası ulaşımda ek seferler satışta
    Gündem

    Bayram için şehirler arası ulaşımda ek seferler satışta

    Görüş Bildir