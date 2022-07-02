Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayında ihracatın yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Muş, ihracatta tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştığını duyurdu.

İhracat yüzde 18,5 arttı

Konuya ilişkin konuşan Muş, "Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur.

"Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı"



Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık." dedi.

Haziranda ihracat yüzde 18,5 arttı VİDEO