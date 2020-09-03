Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitime ne zaman geçilecek?

Yüz yüze eğitim ile birlikte gündeme gelen hibrit eğitim modeli nedir? Okulların açılmasının ardından uygulanacak olan hibrit eğitim sistemi nasıl işleyecek? Hibrit eğitim modeli ile ilgili detaylar..

Koronavirüs pandemi sürecinin ardından alınan önlemler arasında eğitim de büyük bir alanı kapsıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitim modellerine ilişkin açıklamalarının ardından 'hibrit eğitim' de gündeme oturdu.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

21 Eylül'de okulların yüz yüze eğitime dönüşmesi kararı verilmesi ile tekrar gündeme gelen 'hibrit eğitim' modeli nedir sorusu, öğrencilerin ve velilerin akıllarına takıldı.

Peki, hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim modelinin normal eğitimden bir farkı var mı?

HİBRİT EĞİTİM NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Temmuz ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada, hibrit eğitim modeline dikkat çekmişti.

TEMEL DERSLER OKULLARDA, DİĞER DERSLER UZAKTAN EĞİTİMLE

Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk hibrit modelde yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada verileceğini ifade etti. Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi temel derslerin okullarda yüz yüze verileceğini altını çizerek, Coğrafya, Beden Eğitimi, Tarih ve Hayat Bilgisi gibi derslerin uzaktan eğitim ile verileceğini söyledi.

DERS SAATLERİ DÜŞÜRÜLECEK

Ayrıca Bakan Selçuk, "Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor." dedi.

SINIFLAR İKİYE BÖLÜNECEK

Bakan Selçuk, hibrit eğitim modeli kapsamında sınıfların ikiye bölüneceğini açıklayarak, "Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek." dedi.

Bunun üzerine hibrit eğitimin nasıl olacağına dair sorular da arttı. Peki, hibrit eğitim modeli ile ilgili ayrıntılar neler? Hibrit eğitim modeli nedir?

Yüzyüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak, ancak eğitimin nasıl olacağına dair ayrıntılar henüz belli olmadı.

HİBRİT NEDİR?

Hibrit, kelime anlamı olarak 'melez' anlamına gelmektedir. Aynı zamanda teknolojide 'İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması' durumunda da kullanılır.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelir.

Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.