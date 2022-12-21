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- İç denetçi sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 ÖSYM İç Denetçi Sınavı giriş belgesi alma ekranı!
İç denetçi sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 ÖSYM İç Denetçi Sınavı giriş belgesi alma ekranı!
- 21.12.2022 - 14:20
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İç Denetçi Sınavı giriş belgeleri yakından takip ediliyor. Pek çok kişinin sorguladığı belgeler erişime açıldı. Hafta sonu yapılacak olan sınavda adaylar hangi merkezlerde sınav olacaklarını ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden sorgulayabilecek. Peki iç denetçi sınavı ne zaman?
2022 iç denetçi sınavı ne zaman?
2022 yılında yapılacak iç denetçi sınavı, sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre24 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 10.15’te başlamış olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı sonuçları ise 18 Ocak 2023 tarihinde ilan edilmiş olacak.
Yakından takip edilen sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 120 dakika (2 saat) olmuş olacak. Söz konusu adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmamış olacak.