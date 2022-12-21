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İç denetçi sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 ÖSYM İç Denetçi Sınavı giriş belgesi alma ekranı!

İç denetçi sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 ÖSYM İç Denetçi Sınavı giriş belgesi alma ekranı!

İç Denetçi Sınavı ÖSYM tarafından yapılacak. Sınav giriş belgesi alma işlemleri pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Peki iç denetçi sınavı ne zaman, saat kaçta?