İklim değişikliği farkındalığı okullarda işlenecek

AA

Tüm dünyayı yakından ilgilendiren iklim değişikliği farkındalığı için öğrencilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, okullarda iklim değişikliği farkındalığı ve kapasitenin artırılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yürütüleceğini bildirdi.

Bakan Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUKK) toplantısında alınan yeni kararlara ilişkin paylaşımda bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE İŞ BİRLİĞİ

Toplantıda, "2053 Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi"nin kabul edildiğini aktaran Kurum, strateji planının detaylarının 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenecek açıklanacağını belirterek, şunları kaydetti:

Stratejinin uygulamasının güçlendirilmesini sağlamak üzere, iklim değişikliğinin halk sağlığı ve tarım başta olmak üzere yaşamsal önemi haiz sektörlerde risk analizlerinin yapılmasına, uzun dönemli iklim değişikliği stratejisinin gerektirdiği yatırım ihtiyacının karşılanmasına yönelik iklim finansmanı çalışmalarının yapılmasına, okullarda iklim değişikliğine yönelik farkındalık ve kapasitenin artırılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapılacak.

"İKLİM EYLEMİ İÇİN DİJİTALLEŞME GİRİŞİMİ"