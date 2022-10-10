İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak 2022?

İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak 2022?

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine başlayan öğrenciler, "İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak 2022?" sorularını gündeme getirmeye başladı.

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi başladı. Okullarından ayrı kalan öğrenciler, yeniden o yoğun tempoya girdi.

Öğrenci, öğretmen ve veliler yoğun tempoya alışmaya çalışırken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıllık takvim açıklandı.

Açıklanan 2022-2023 yılına özel takvimde, okulların ne zaman yarıyıl tatiline gireceği ve ne zaman kapanacağı da belli oldu.

Bu kapsamda da öğrenciler, "İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak 2022?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak 2022? İşte yanıtı..

İlk ara tatil ne zaman?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Okullar ne zaman kapanacak 2022?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.