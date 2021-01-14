İlk dönem karneleri neye göre verilecek 2021? Karne notları nasıl hesaplanacak? Sınav notları dahil mi?

İlk dönem karneleri neye göre verilecek 2021? Karne notları nasıl hesaplanacak? Sınav notları dahil mi?

Uzaktan eğitim ile geçen birinci eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşılırken karnelere dair detaylar da netlik kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuki merak edilen karne konusunu açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle derslere uzaktan eğitimle devam eden öğrencilerin sınavları da ertelenmişti. Karne günü yakşalırken notların nasıl belirleneceği konusunu da belli oldu.

Öğrenciler birinci dönem karneleri neye göre verilecek, karne notu nasıl hesaplanacak, sınav notları dahil mi sorularına yanıt buldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin nasıl olacağı konusunda açıklama yaptı.

İşte birinci dönem karnelerine dair merak edilen detaylar..

KARNELER NEYE GÖRE VERİLECEK 2021?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenecek.

1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARI KARNEYE DAHİL Mİ?

İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

İSTEYENLER DAHİL EDEBİLECEK

Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

KARNELER NASIL VERİLECEK?

Birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne dağıtılabileceğini duyuran Bakan Selçuk, çocuklar ve veliler açısından olayı ele aldıklarını ifade ederek yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak istemediklerini söyledi.

Karneler e-okul üzerinden erişime açılacak.

DİJİTAL KARNE

Dijital karneye bu sebeplerden ötürü sıcak baktıklarını vurgulayan Selçuk, "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu." şeklinde konuştu.