İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul 1. sınıf kayıtları başladı mı?

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul 1. sınıf kayıtları başladı mı?

İlkukula başlayacak olan öğrenciler ve en az onlar kadar heyecanlı olan veliler, "İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul 1. sınıf kayıtları başladı mı?" sorularını araştırıyor.

LGS ve YKS gibi sınavlar geride kalırken, yaz tatilinin bitmesine ise sayılı zamanlar kaldı.

İlk defa okula başlayacak olan minikler ve aileleri, yeni sezonda heyecanlı günler geçirecek.

Okulun nasıl bir yer olduğunu merak eden ve bir an önce okula gitmek isteyen öğrenciler, sabırsızlıkla okulların açılacağı tarihi bekliyor.

En az öğrenciler kadar sabırsız olan veliler ise kayıtlarda bir sorun yaşamak istemiyor.

Bu kapsamda da, "İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul 1. sınıf kayıtları başladı mı?" sorusu arama motorlarındaki yerini aldı.

Peki,İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul 1. sınıf kayıtları başladı mı? İşte detaylar...

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul 1. sınıf kayıtları başladı mı?

İlkokul kayıtları, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı.

Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

İlkokul kaydı nasıl yapılır?

Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.