İlkokul, ortaokul ve lise kayıtları başladı mı? Okul kayıtları ne zaman başlıyor?

İlkokul, ortaokul ve lise kayıtları başladı mı? Okul kayıtları ne zaman başlıyor?

"İlkokul, ortaokul ve lise kayıtları başladı mı? Okul kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusu yaz tatilini yapan veli ve öğrenciler tarafından araştırılan konular arasına girdi.

2021-2022 sezonunu geride bırakan ve yorulan öğrenciler ile veliler, yaz tatiline çıkmaya başladı.

Ödevlerin ve bol kitap okumalı dönemlerin sona ermesinin ardından dinlenen öğrenciler, yeni sezona hızlı bir giriş yapmak istiyor.

En az öğrenciler kadar yorulan ancak okulların bir an önce açılmasını isteyen veliler ise "İlkokul, ortaokul ve lise kayıtları başladı mı? Okul kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Özellikle liseye başlayan ve üniversiteye giriş öncesi heyecanlı bir deneyim yaşayacak olan öğrenciler, yeni sezonu iple çekiyor.

Peki, İlkokul, ortaokul ve lise kayıtları başladı mı? Okul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte yanıtı..

İlkokul, ortaokul ve lise kayıtları başladı mı? Okul kayıtları ne zaman başlıyor?

MEB, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldığını bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere 'ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul' tercih hakkı sunuldu.

Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-Kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak."

Açıklamada, velilerin, e-Devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama hizmet başlığından, çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebileceği de kaydedildi. Çocuğunuzun hangi okula gideceğini ve eğitim hayatı ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri E-okul Yönetim Bilgi Sistemi internet adresine girerek "Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi" ekranına tıklayın. Daha sonrasında öğrencinin T.C kimlik numarası ve okul numarasını girerek sisteme kolaylıkla giriş yapabilirsiniz.

Lise kayıtları ne zaman?

Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.