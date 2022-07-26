İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okul kayıtları başladı mı?

İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okul kayıtları başladı mı?

Çocuklarını okula göndermeye hazırlanan veliler, "İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okul kayıtları başladı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

İlkokul ve ortaokul kayıtlarına ilişkin detaylar, velilerin gündemine gelmeye başladı.

Çocuklarını okula göndermeye hazırlanan veliler, bu süreci herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlamak istiyor.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, ilkokul ve ortaokul kayıtlarına ilişkin süreci paylaştı.

Paylaşılan detaylarla birlikte; adrese dayalı kayıt sistemine nedeniyle de 'Çocuğum hangi okula gidecek?' sorusu gündeme geldi.

Veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan sürece ilişkin detayları öğrenmek için, "İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okul kayıtları başladı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okul kayıtları başladı mı? İşte yanıtı....

İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okul kayıtları başladı mı?

MEB tarafından yayınlanan yazıda ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı.

Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. 31 Ağustos tarihinde ise sona erecek. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak, sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirebilecek.

Veliler e-devlet “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” sayfası üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak çocuğunun hangi okula gideceğini öğrenebiliyor.

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