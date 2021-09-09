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- İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı? Öğrenciler müjdeyi bekliyor!
İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı? Öğrenciler müjdeyi bekliyor!
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 11:50
İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından yüzbinlerce öğrencinin gözü sınav sonuçlarına çevrildi.
İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu veli ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor.
Ortaokulun 5-6-7-8 ve lise hazırlık sınıfı ile 9-10-11 sınıfında eğitim gören öğrencilerin devletten düzenli burs alabilmek için katıldıkları sınav olan İOKBS sınavına her yıl binlerce öğrenci başvuruyor.
Peki İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih..
İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.