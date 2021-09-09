İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı? Öğrenciler müjdeyi bekliyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı açıklandı mı? sorusu araştırılıyor.

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından yüzbinlerce öğrencinin gözü sınav sonuçlarına çevrildi.

İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu veli ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor.

Ortaokulun 5-6-7-8 ve lise hazırlık sınıfı ile 9-10-11 sınıfında eğitim gören öğrencilerin devletten düzenli burs alabilmek için katıldıkları sınav olan İOKBS sınavına her yıl binlerce öğrenci başvuruyor.

Peki İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih..

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.