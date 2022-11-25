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    IRCICA’da Ali Uzay Peker’in İslam Mimarisinde Kozmolojik İçerik konferansı

    İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA’nın her ay düzenlenmesi planlanan konferansların ilkini ODTÜ Mimari Tarihi Lisansüstü Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzay Peker verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 21:04
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    IRCICA’da Ali Uzay Peker’in İslam Mimarisinde Kozmolojik İçerik konferansı

    İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA’nın “Kültür Mirası Konuşmaları” programında konferanslar başladı.

    Programın ilk konferansını ODTÜ Mimari Tarihi Lisansüstü Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzay Peker verdi.

    Her ay düzenlenecek

    25 Kasım 2022’de IRCICA’nın merkezinde ve çevrimiçi olarak gerçekleşen konferansın açılışını yapan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, İslam kültür ve mimari mirası alanının önde gelen uzmanlarının IRCICA’da vereceği konferansların aylık olarak düzenleneceğini belirtti.

    IRCICA’da Ali Uzay Peker’in İslam Mimarisinde Kozmolojik İçerik konferansı #1

    Konferansı öğretim üyeleri ve öğrenciler takip etti

    Mimari ve sanat tarihi alanlarında çalışan öğretim üyeleri ve öğrencilerin izlediği konferansın Prof. Dr. Ali Uzay Peker Kubbet-üs Sahra’nın mimarisinden başlayarak Karatay Medresesi, Alaattin Keykubat Camii, Süleymaniye Camii ve Elhamra Sarayına uzanan sunumunda, yapıların katları ve kısımlarına, her birinde nakşedilmiş Sûrelere ve kullanılmış süsleme motiflerine aşağıdan yukarıya doğru yükselerek bakıldığında altlarda yeryüzü, tabiat, yaşam ve şeriattan üst katmanlarda evrene ve en tepede alem ve göğe açılan pencerelerle Allah’a uzanışı sembolleştiren ortak kozmolojik içeriği anlattı.

    Yapıların siyasî tarihin dönemlerine veya edebî metinlere göre anlamlandırılmaları ile dinî-metafizik-sembolik yorumları arasındaki yaklaşım farklarını anlatan Prof. Peker’in konuşması soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

    IRCICA’da Ali Uzay Peker’in İslam Mimarisinde Kozmolojik İçerik konferansı #2

    IRCICA’da Ali Uzay Peker’in İslam Mimarisinde Kozmolojik İçerik konferansı #3

    IRCICA’da Ali Uzay Peker’in İslam Mimarisinde Kozmolojik İçerik konferansı #4

    IRCICA’da Ali Uzay Peker’in İslam Mimarisinde Kozmolojik İçerik konferansı #5

    IRCICA’da Ali Uzay Peker’in İslam Mimarisinde Kozmolojik İçerik konferansı #6


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