İSG sınavı başvuru tarihleri: ÖSYM 2021 İSG/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) başvuru tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2021 İSG başvuruları ne zaman başlayacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021 İSG) için geri sayım devam ediyor.

Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar, İSG sınavının ne zaman yapılacağını ve başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor.

ÖSYM, resmi internet adresinde yer alan sınav takviminde başvurulara ilişkin tarih bilgilerini paylaşmıştı. Peki 2021 İSG/2 sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İSG başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 İSG başvuru tarihleri...

İSG 2021/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sınav takviminde yer alan bilgilere göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) başvuruları, 22 Ekim 2021 tarihinde başlayacak ve 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Başvuru ücreti ile ilgili önümüzdeki günlerde bilgi verilecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.





İSG/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İSG sınavı, 12 Aralık 2021 tarihinde yapılacak ve sınavın sonuçları 6 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar başvuru işlemlerini AİS sayfası üzerinden yapabilecek. Sınav sonuç görüntüleme ise ''sonuc.osym.gov.tr'' adresinden olacak.