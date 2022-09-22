İskoçya'da konaklayacak yeri olmayan öğrencilere tavsiye: Okulu bırakın

BBC'den gelen e-postada, İskoçya'da üniversite öğrencilerine barınma sorununa karşı okulu bırakmaları veya eğitimi dondurmaları söylendi.

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi, konaklayacak yer bulamayan öğrencileri desteklemek için çeşitli girişimlerde bulunacağını açıklarken; BBC ise üniversite öğrencilerine okulu bırakmalarını ya da eğitimi dondurmayı düşünmelerini tavsiye etti.

BCC'den öğrencilere okulu bırakın mesajı

BBC'nin haberine göre, İskoçya'da artan kiralar ve sınırlı sayıdaki barınma imkanı nedeniyle çok sayıda öğrenci konaklama sorunu yaşıyor.

BBC'nin öğrencilere gönderilen e-postada, kalacak bir yer ayarlamadan üniversiteye kayıt olmamaları hatta Glasgow'a bile gelmemeleri önerildi.

Glasgow Üniversitesi barınma kapasitesini yüzde 25 oranında artırdı

Glasgow Üniversitesi, yurt ihtiyacının her zaman hem Glasgow'da hem de ada genelinde kapasitelerin üzerinde olduğunu ve dönem başında kapasitelerini yüzde 25 oranında artırdıklarını ileri sürdü.

AA'nın haberine göre, şehirdeki konaklama imkanının da talebin gerisine düştüğünü ve yerel yöneticilerle sorunun çözümü için görüştükleri bilgisini paylaştı.

Üniversite öğrencisinden tepki: Bizi ve eğitimimizi umursamıyorlar

Glasgow Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Kirshen Chadwick-Patel, şubattan bu yana yüzlerce eve başvuru yaptığını ancak bir sonuç elde edemediğini belirtti.

Chadwick-Patel, kalacak yer bulamadığı için iki haftayı arkadaşlarının evlerinde geçirdiğini ve daha ne kadar idare edebileceklerini bilmediğini belirterek "Bizi ve eğitimimizi umursamıyorlar. Evsiz kalan ve gidecek yeri olmayan çok sayıda öğrenci var." dedi.