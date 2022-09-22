Petrol
91.05
1.36%
Euro
18.1995
0.95%
Dolar
18.3629
0.20%
Altın
987.29
0.08%
Borsa
3292
1.43%
Bitcoin
356.368
1.83%
BTXN Coin
8.14
2.51%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    İskoçya'da konaklayacak yeri olmayan öğrencilere tavsiye: Okulu bırakın

    BBC'den gelen e-postada, İskoçya'da üniversite öğrencilerine barınma sorununa karşı okulu bırakmaları veya eğitimi dondurmaları söylendi.
    • 22.09.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 11:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İskoçya'da konaklayacak yeri olmayan öğrencilere tavsiye: Okulu bırakın

    İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi, konaklayacak yer bulamayan öğrencileri desteklemek için çeşitli girişimlerde bulunacağını açıklarken; BBC ise üniversite öğrencilerine okulu bırakmalarını ya da eğitimi dondurmayı düşünmelerini tavsiye etti.

    İskoçya da konaklayacak yeri olmayan öğrencilere tavsiye: Okulu bırakın #1

    BCC'den öğrencilere okulu bırakın mesajı

    BBC'nin haberine göre, İskoçya'da artan kiralar ve sınırlı sayıdaki barınma imkanı nedeniyle çok sayıda öğrenci konaklama sorunu yaşıyor.

    BBC'nin öğrencilere gönderilen e-postada, kalacak bir yer ayarlamadan üniversiteye kayıt olmamaları hatta Glasgow'a bile gelmemeleri önerildi.

    Glasgow Üniversitesi barınma kapasitesini yüzde 25 oranında artırdı

    Glasgow Üniversitesi, yurt ihtiyacının her zaman hem Glasgow'da hem de ada genelinde kapasitelerin üzerinde olduğunu ve dönem başında kapasitelerini yüzde 25 oranında artırdıklarını ileri sürdü.

    AA'nın haberine göre, şehirdeki konaklama imkanının da talebin gerisine düştüğünü ve yerel yöneticilerle sorunun çözümü için görüştükleri bilgisini paylaştı.

    İskoçya da konaklayacak yeri olmayan öğrencilere tavsiye: Okulu bırakın #2

    Üniversite öğrencisinden tepki: Bizi ve eğitimimizi umursamıyorlar

    Glasgow Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Kirshen Chadwick-Patel, şubattan bu yana yüzlerce eve başvuru yaptığını ancak bir sonuç elde edemediğini belirtti.

    Chadwick-Patel, kalacak yer bulamadığı için iki haftayı arkadaşlarının evlerinde geçirdiğini ve daha ne kadar idare edebileceklerini bilmediğini belirterek "Bizi ve eğitimimizi umursamıyorlar. Evsiz kalan ve gidecek yeri olmayan çok sayıda öğrenci var." dedi.


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Zonguldak’ta, darbettiği adamın ölümüne neden olan gence indirimli ceza
    3. Sayfa

    Zonguldak’ta, darbettiği adamın ölümüne neden olan gence indirimli ceza

    CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası yol haritası
    Gündem

    CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası yol haritası

    Görüş Bildir