İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ I İstanbul'da okul servisi fiyatları ne kadar oldu? Zam geldi mi?

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ I İstanbul'da okul servisi fiyatları ne kadar oldu? Zam geldi mi?

Okulların açılmasına sayılı saatler kala, "İstanbul'da okul servisi fiyatları ne kadar oldu? Zam geldi mi?" soruları velilerin gündemine düşmeye başladı.

2022-2023 sezonu eğitim-öğretim dönemi için artık saatler sayılmaya başladı..

Tatil yapan ve bolca dinlenen öğrenciler hem öğretmenlerine hem de okullarına kavuşmaya hazırlanıyor.

Çocuklarıyla birlikte yoğun bir tempoya hazırlananlar velilerin ise gündemi okul servisleri..

Çocuğunu okula servisle göndermek isteyen veliler, ücretleri merak ediyor.

Okul servislerine zam gelip gelmediği eğer geldiyse ne kadar geldiği yine merak edilen konuların başında yer alıyor.

Bu kapsamda da, "İstanbul'da okul servisi fiyatları ne kadar oldu? Zam geldi mi?" soruları gündem oldu.

Peki, İstanbul'da okul servisi fiyatları ne kadar oldu? Zam geldi mi? işte yanıtı...

İstanbul'da okul servisi fiyatları ne kadar oldu? Zam geldi mi?

Yapılan zamla birlikte okul servis ücretleri şu şekilde olacak;

En kısa mesafe olan 0-1 kilometre 660 lira,

En uzak mesafe olan 23-25 kilometre ise 1585 lira oldu.

En uzun mesafe olan 25 kilometreyi aşan her kilometre için 13,85 lira ücret alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'de okul ve servis ücretlerine yönelik İBB'nin yüzde 19,21'lik ücret artışı teklifi oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni okul serisi ücret tarifesine göre okul servis ücretleri;

0-1 km 554 liradan 660 liraya,

1-3 km 608 liradan 725 liraya,

3-5 km 658 liradan 784 liraya,

5-7 km 685 liradan 817 liraya,

7-9 km 722 liradan 861 liraya,

9-11 km 836 liradan 997 liraya,

1-13 km 963 liradan 1148 liraya,

13-15 km 1012 liradan 1206 liraya,

15-17 km 1091 liradan 1.301 liraya,

15-17 km 1091 liradan 1301 liraya,

17-19 km 1154 liradan 1376 liraya,

17-19 km 1154 liradan 1.376 liraya,

19-21 km 1229 liradan 1465 liraya,

19-21 km 1229 liradan 1465 liraya,

21-23 km 1280 liradan 1526,

23-25 km 1330 liradan 1585 liraya yükseldi.

25 km'yi aşan kilometre için belirlenen 11.62 lira olan ücret 13.85 lira olarak belirlendi.