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- İstanbul'da üniversiteler tatil mi, kaç gün? 24-25 Ocak 2022 üniversitelerde sınavlar iptal mi?
İstanbul'da üniversiteler tatil mi, kaç gün? 24-25 Ocak 2022 üniversitelerde sınavlar iptal mi?
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 09:12
İstanbul'da beklenen kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun olarak göstermeye başladı.
Beyaza bürünen kentte üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetlerine devam edip etmeyeceği merak edilirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.
Bu gelişmenin ardından İstanbul'da okuyan öğrenciler, "İstanbul'da üniversiteler tatil mi edildi, kaç gün?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki İstanbul'da üniversiteler tatil mi, kaç gün? Hangi üniversiteler tatil oldu? 24-25 Ocak 2022 üniversitelerde sınavlar iptal mi? İşte son durum...
İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, KAÇ GÜN?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle üniversitelerin 2 gün tatil edildiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle, üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi salı) ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.