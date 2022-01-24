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İstanbul'da üniversiteler tatil mi, kaç gün? 24-25 Ocak 2022 üniversitelerde sınavlar iptal mi?

İstanbul'da üniversiteler tatil mi, kaç gün? 24-25 Ocak 2022 üniversitelerde sınavlar iptal mi?

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından üniversitelerin tatil olup olmadığı merak edilirken Vali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Peki İstanbul'da üniversiteler tatil mi, sınavlar ertelendi mi?