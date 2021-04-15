İYEP durduruldu mu, devam edecek mi? 3. sınıf İlkokullarda Yetiştirme Programı hakkında..

İYEP durduruldu mu, devam edecek mi? 3. sınıf İlkokullarda Yetiştirme Programı hakkında..

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Nisan'dan itibaren uygulanacak olan yüz yüze ve uzaktan eğitime dair detayları paylaştı. Peki, 3. sınıfta uygulanan İYEP devam edecek mi? İşte, MEB'den eğitim açıklaması..

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısından ''Kısmi Kapanma'' kararı çıktı ve kısıtlamalara ilişkin detayların yer aldığı ''Kısmi Kapanma'' konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi.

Toplantıda alınan kararlardan biri de yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmesi oldu. Mİlli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin esaslarına ilişkin detayları açıkladı.

Yapılan açıklamada, hazırlık sınıfları ile 8. ve 12. sınıflar hariç tüm sınıflar uzaktan eğitime geçerken İYEP’e devam eden öğrenciler, İYEP’e ara verilip verilmediğini merak ediyor.

Peki, İYEP durduruldu mu, devam edecek mi? İYEP ne zaman başlayacak? İşte, 3. sınıfta uygulanan İlkokullarda Yetiştirme Programı hakkında alınan karar...

İYEP DURDURULDU MU, DEVAM EDECEK Mİ?

İYEP'in yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle durdurulması kararlaştırıldı

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ilkokulların 3. sınıfında yürütülmekte olan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle yeni bir açıklamaya kadar durduruldu.

İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI (İYEP) NEDİR?

İYEP ilkokulların 3. sınıflarına devam eden, önceki eğitim - öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe dersi öğretim programındaki temel beceriler ile matematik dersi öğretim programındaki öğrenme alanlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin eksik öğrenmelerinin giderilmesini, psikososyal alanda da desteklenmesini amaçlayan bir tedbir programıdır.

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