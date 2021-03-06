İzmir’de başörtülü öğrenciyi okula almayan öğretmen açığa alındı

İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almayan ilkokul yöneticisi ve öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındı.

İzmir'de 28 Şubat dönemlerini akıllara getiren bir olay yaşandı.

Bayraklı ilçesinde bir öğrenci başörtülü olduğu gerekçesiyle okula alınmadı.

Skandal olayın ortaya çıkması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve okul yöneticisi ile öğretmeni açığa aldı.

MEB'İN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından olaya dair yapılan açıklamada, "İddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir." denildi.

ANNE VİDEO YAYINLADI

Olay hakkında sosyal medya üzerine video yayınlayan ane, kızının yaşadığı anları şöyle anlattı:

"Kızım pandemi döneminden dolayı evdeydi ve kendi isteği ile kapanmak istedi. Ben de karşı çıkmadım, normal karşıladım.Okullar açılmadan ben sınıf öğretmeni ile görüştüm. Benim kızım kapandı bilginiz olsun üstünüe fazla gitmeyin. Ben normal karşıladım lütfen siz de anlayışlı olun dedim. Öğretmen, ‘yönetim bilir ben yine görüşürüm onlarla’ dedi."

“HER GÖRDÜĞÜNDE İŞARET ETMİŞ”

Yüz yüze eğitim başlaması ile kızının okula gittiğini söyleyen anne, “4/C şubesinde bulunan Ercan Bey kızımı görünce başını niye kapattığı konusunda soru soruyor. ‘Ailen mi kapattırdı? Zorla mı? Aç şunu’ diyor. Temasta bulunmadan her gördüğünde eliyle işaret etmiş kafandakini çıkar diye. Benim kızım da ben kendi isteğimle kapandı ve çıkarmayacağım diyor.” ifadelerini kullandı.

“KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR”

Anne açıklamalarına şöyle devam etti:

“Dün kızımı zorladıkları için açılmış, kızımı almaya gittiğimde üzgündü, başını düzeltmeye çalışıyordu. Bugün de beni sınıf öğretmeni aradı. Lütfen kızımın üzerine gitmeyin, kendi isteği ile kapandı, bu Kadar inat yapılmasın dedim. Aradan 15 dakika geçmedi müdür yardımcı beni aradı. Bu kötü örnek oluyor dedi. Nasıl dedim. Eğer müsaade edersek başka öğrenciler de kapanmak isteyecek dedi. Bunda kötü örnek olacak bir şey yok dedim.”

“KIZINIZI ALIN DEDİ”

“Bu sefer kızınızı alın biz böyle kabul edemeyiz dediler. Ben evde olduğumu söylemedim. Çünkü kızımı okuldan almak istemedim.”

“KIZIMI GÜVENLİĞE BIRAKMIŞLAR”

Aradan 15 dakika geçtikten sonra güvenlikçi kadın arandığını söyleyen anne, “Kızın burada, lütfen gel al dedi. O sırada babam geldi. Babamı gönderdim. Kızımı güvenliğe bırakmışlar, içeriye bu şekilde sokulmak yasak demişler. Bunu yeni başlayan müdür yardımcı demiş.” açıklamalarında bulundu.

İzmir'de öğrencinin başını zorla açtırıp okuldan çıkardılar VİDEO

