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    İzmir'de İlkay Gündoğan'ın desteğiyle otizmliler için özel materyal donanımlı sınıf açıldı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel materyal donanımlı sınıfın açılışına destek verdi.
    • AA
    • 01.12.2021 - 01:58
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 02:04
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    İzmir'de İlkay Gündoğan'ın desteğiyle otizmliler için özel materyal donanımlı sınıf açıldı

    Tohum Otizm Vakfından yapılan açıklamada, Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı olan çocuklar ve gençler için materyal desteği sunmak amacıyla yürütülen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında 133. özel eğitim sınıf açılışının yapıldığı belirtildi.

    "HER ZAMAN ONLARIN YANINDAYIM"

    Sınıf açılışına çevrim içi bağlanan İlkay Gündoğan "Tohum Otizm Vakfı'na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk fırsatta özel çocuklarımızla bir araya gelmeyi umuyorum. Her zaman otizmin farkında, onların yanındayım." ifadelerini kullandı.

    İzmir de İlkay Gündoğan ın desteğiyle otizmliler için özel materyal donanımlı sınıf açıldı #1

    400 BİNDEN FAZLA OTİZMLİ GENCİN YÜZDE 10'U EĞİTİME ERİŞEBİLİYOR

    Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş da Türkiye'de 0-19 yaş arasında 434 bin 10 otizmli çocuk ve gençten sadece yüzde 10'unun eğitime erişebildiğini söyledi. Otizmin bilinen tek çaresinin erken tanı ve eğitim olduğunu hatırlatan Kardaş, şunları kaydetti:

    İzmir de İlkay Gündoğan ın desteğiyle otizmliler için özel materyal donanımlı sınıf açıldı #2

    "Sürekli yoğun eğitimle çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte ve gelişim sağlanabilmektedir. Tohum Otizm Vakfı olarak Sınıf Donanımı Projesiyle otizmli çocukların ve onların öğretmenlerinin nitelikli eğitim imkanlarına erişimi için çaba gösteriyoruz."​​​​​​​

    İzmir de İlkay Gündoğan ın desteğiyle otizmliler için özel materyal donanımlı sınıf açıldı #3

    İzmir de İlkay Gündoğan ın desteğiyle otizmliler için özel materyal donanımlı sınıf açıldı #4

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