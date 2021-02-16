İzmir'de, özel okul ücreti veliye kısmen iade edildi

İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bir velinin başvurusu üzerine salgın döneminde belirtilen hizmetin verilmediğini tespit ederek eğitim ücretinin kısmen iadesine karar verdi.

İzmir'de yaşayan ve çocuğu özel okula devam eden bir aile, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okulla 29 bin lira bedelli eğitim sözleşmesi imzaladı.

Ancak veli İ.A., pandemi sebebiyle belirtilen şartlarda hizmet alamadığı şikayetiyle İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundu.

PARANIN BİR KISMI GERİ ALINDI

İ.A, başvurusunda 10 bin 242 lira 9 kuruşluk eğitim ve yemek bedelinin tarafına iadesini talep etti. Heyet, tarafların savunmasını aldıktan sonra, başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulünü ve 4 bin 369 lira 62 kuruşun iadesini kararlaştırdı.

"MAĞDURİYET GİDERİLDİ"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, heyetin, detaylı inceleme sonucu salgın nedeniyle eğitimin 60 gün süreyle uzaktan verilebildiğini saptadığını, buna göre hesaplama yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Heyet, salgın nedeniyle eğitim hizmetleri yönünden kısmı ifa imkansızlığı bulunduğunu ve maliyette yüzde 36,71 azalma olduğunu belirlemiş, 60 günlük eğitim hizmetine tekabül eden miktarın iadesine karar vermiştir. Derneğimizin görüşü de bu yöndeydi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bu kararıyla tüketicilerin mağduriyeti gidermiştir."