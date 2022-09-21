JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI I Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman bitiyor?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI I Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman bitiyor?

Jandarma Genel Komutanlığı, 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman bitiyor?

Jandarma Genel Komutanlığı; 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplamda 7500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

Başvurmak isteyen binlerce vatandaş sıraya girerken, gereken belgelerin belirlenen süre içerisinde hazır olması gerekiyor.

Bu süreyi kaçırmak istemeyeneler de, "Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman bitiyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, andarma uzman erbaş alımı ne zaman bitiyor? İşte yanıtı...

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman bitiyor?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları, 12 Eylül ve 26 Eylül 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ''Personel / öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından yapılacaktır.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Personel Temin Sistemine e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır.

e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.