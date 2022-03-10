Kar ve aşırı yağış nedeniyle okulların tatil edildiği iller

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle yurdun bazı illerinde eğitime ara verildi.

Türkiye, 14 Mart'a kadar Sibirya'dan gelen Aybar kar fırtınasının etkisi altında kalacak. Fırtınanın etkisini göstermesiyle birlikte birçok ilde okullar tatil edildi.

İSTANBUL

Hafta başına kadar etkili olacak yağış nedeniyle kentte “turuncu” alarm verildi.

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla tüm okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verildiğini sosyal medyasından açıkladı.

BURSA

Bursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

YALOVA

Yalova Valiliği, olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla kentte eğitim veren tüm okulların ve Yalova Üniversitesinin, 10 Mart Perşembe günü ve 11 Mart Cuma günü tatil edildiğini duyurdu.

BİLECİK

Bilecik Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde olumsuz hava şartlarından dolayı Perşembe Günü taşımalı eğitime ara verilirken ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan tedbirler gereğince

Cuma günü için şu kararlar alındı:

“Cuma günü tam gün olmak üzere bölgedeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller 1 gün izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz.”





AĞRI

Ağrı’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime 1 gün ara verildi.

BOLU

Bolu’da, kar yağışının başlamasıyla birlikte il genelinde resmi ve özel okullar 2 gün süreyle tatil ilan edildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı beklenilmesinden dolayı taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerimizde taşımalı eğitime 10.03.2022 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

KARS

Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde bütün okulların tatil edildiğini duyurdu.

BALIKESİR

Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Balıkesir İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

DÜZCE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı ve sağanak yağış uyarılarının ardından harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için eğitim öğretim kurumlarının 11 ve 12 Mart tarihinden itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezindeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personellerin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

SAMSUN

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Son güncellemeye göre Alaçam ilçesinde 2 okulda eğitime 1 gün ara verilirken, 8 mahallede oturan öğrenciler için de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Havza için yapılan açıklamada, “Havza ilçemizdeki olumsuz hava koşulları ve meteorolojiden alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden 10 Mart Perşembe günü ilçe merkezi dışında kalan taşıma merkezi (köyler) okullarımızda, Yeşilalan İlkokulunda ve Muzaffer Tahmaz İş Eğitim ve Uygulama Okulunda ve Resmi Özel Eğitim sınıflarında 1 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz de izinli sayılacaklardır” denildi.

Salıpazarı ilçesinde 4 okul ve taşıma merkezli diğer okullarda da eğitime 1 gün ara verilirken, Tekkeköy ilçesi için yapılan açıklamada, “Tekkeköy ilçemizde Akbaşlar, Çayırçökek, Karışlar-Karatuzla, Karışlar-Gölceğiz, Alibeyli, Çimenli, Başköy, Yeniköy, Erenköy, Karaperçin, Yeşildere, Gökçedere, Yenidoğan, Yazılar, Seymenler, Yaylageriş, Beyoğlu, Zafer, Zafer-Azmanlar, Fındıcak mahallelerinden taşıma ile gelen özel eğitim, temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerimiz 10 Mart 2022 Perşembe günü izinli sayılacaktır. Ayrıca Yaylageriş İlkokulu ve Ortaokulunda 10 Mart 2022 Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Vezirköprü ilçesi için yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Vezirköprü İlçe merkezi dışındaki tüm okullarımızda kar yağışı ve buzlanma nedeni ile 10 Mart Perşembe günü uzaktan eğitim kararı alınmıştır. İlçe merkezindeki okullarımızda taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz izinli sayılacaklardır.”





BİTLİS

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise 1 gün süreyle tatil edildi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 58 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ile Tatvan, Mutki ve Hizan'da 1 gün süreyle tatil edilirken, resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.